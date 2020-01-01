ريال مدريد ينسحب من صفقة دي بيك





ذكرت تقارير صحفية هولندية أن ريال مدريد انسحب من سباق التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









وأفادت صحيفة تيليجراف الهولندية بأن ريال مدريد كان قد عقد اتفاقًا بينه من ناحية وبين فان دي بيك ومسئولي آياكس من ناحية أخرى على ضم النجم الهولندي الشاب في الصيف الحالي.









وأشارت الصحيفة الهولندية إلى أن ريال مدريد أبلغ فان دي بيك بأنه لن يتمكن من تنفيذ الاتفاق الذي عُقد بين الطرفين بسبب قرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي الذي جمد الصفقة.









وأوضحت الصحيفة الهولندية أن ريال مدريد أخبر فان دي بيك بأن يبحث عن نادي آخر وذلك بسبب حاجته في التعاقد مع لاعبي وسط آخرين على رأسهم الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.









وأكدت الصحيفة الهولندية أن مانشستر يونايتد يعتبر من أهم الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي بيك في الميركاتو الصيفي الحالي.



