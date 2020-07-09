رانيا محمود ياسين تشارك جمهورها بفيديو من كواليس "ڤلانتينو"

نشرت النجمة رانيا محمود ياسين، فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر بالفيديو برفقة صناع عمل "فلانتينو"، من كواليس المسلسل وعلقت قائله: "آخر يوم تصوير مسلسل ڤلانتينو".وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، حمدي الميرغني، طارق الإيباري، هدى المفتي، سليمان عيد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.