هالة سرحان تشيد بموقف محمد منير مع المرآة

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غردت الاعلامية هالة سرحان، مشيدة بموقف الكينج محمد منير بدفاعه عن المرآة في مواجهة قضايا التحرش عبر حسابها على "تويتر".



وكتبت هالة سرحان قائله: "‏الفنان الحقيقي صاحب مسئولية وضمير نقي وحس وطني.. عظيم يا ملك.. لخص في كلمتين، هذه ليست مصر ولا هؤلاء رجال مصريون إنهم إفراز أفكار عقيمة".



وتابعت: "محمد منير، فنان معجون بالاتزان والالتزام والعقلانية والرومانسية الجميلة.. تحرش واغتصاب وجع وكلمات تشرخ البراءة وتلوث القاموس".



يذكر أن الكينج محمد منير، قد علق على تكرار ظاهرة التحرش التي استشرت خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن ثقافة مصر ورجالها لا يعرفون لفظ التحرش الجنسي.



وكتب منير، عبر حسابه الرسمي عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسى".



وأضاف: "وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصرى هو مضرب الأمثال فى الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها، أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".



