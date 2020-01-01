"أفتقدك كثيراً".. رانيا محمود ياسين تستعيد زكرياتها مع الراحلة رجاء الجداوي

Advertisements

نشرت النجمة رانيا محمود ياسين، صورة تجمعها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بالصور برفقة رجاء الجداوي، ومجموعة من نجوم الوسط الفني منهم دلال عبدالعزيز، ميرڤت أمين ولبلبة، وعلقت قائله: "أرقد بسلام ياجوجو الرائعة، أفتقدك كثيراً".



وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها ودعا لها الكثير متمنين لها الرحمة والمغفرة.



والجدير ذكره أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة .