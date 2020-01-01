بـ"طلقة طائشة".. القبض على المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بالبدرشين

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب، عن طريق الخطأ في مشاجرة بين عائلتين بقرية العزيزية، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، كما تمكنت القوات من ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد توفي الشاب المصاب بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة بقرية العزيزية، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية، أنه وقعت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين عائلتين، بالقرية المشار إليها، وأطلق كل من الطرفين أعيرة نارية صوب الطرف الآخر مما أسفر عن إصابة شاب ووفاته متأثرا بإصابته.

كان أصيب شاب بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة البدرشين بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصاب، بقرية العزيزية بنطاق المركز.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط أطراف المشاجرة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة شاب بطلق ناري، إثر المشاجرة، وتمكنت القوات من القبض على طرفيها لمناقشتهم وسماع أقوالهم حول سبب وقوعها.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب مصنع كمامات بدون ترخيص على خلفية قيامه باستخدام خامات مجهولة المصدر، وعثر بحوزته 26 ألف كمامة داخل المصنع، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة عن قيام صاحب مصنع كمامات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لإدخال الغش على جمهور المواطنين على أنها معقمة، بقصد بيعها بأسعار مغالية، مستغلًا الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة بالاشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المشار إليه، وبتفتيش المصنع عثر به على 5000 كمامة معدة للبيع، معبأة داخل 100 كرتونة، 10000 كمامة منتج نهائي، 11000 كمامة تحت التجهيز، 6000 قطعة خامات تصنيع، 400 كرتونة فارغة، 13 ماكينة تصنيع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 26 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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