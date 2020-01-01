بعد ضم طاهر.. الأهلي يتجه للاستغناء عن نجم الفريق









أعلن النادي الأهلي منذ بضعة أيام عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لضمه خلال انتقالات الصيف المقبل.









وذكر أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق،في تصريحات تليفزيونية، أنه بعد تعاقد الأهلي مع نجم المقاولون العرب، قد يلجأ للاستغناء عن أحد ثنائي الفريق الأحمر.









وأكد ميدو أن النادي الأهلي سوف يعلن عن أنتقال طاهر محمد طاهر بشكل رسمي اليوم الخميس مقابل 20 مليون جنية، مشيرا إلى أن الأحمر لديه العديد من النجوم في هذا المركز وعلي رأسهم رمضان صبحي و محمود عبد المنعم “كهربا” وأحمد الشيخ.







