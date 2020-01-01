ميدو: الزمالك داخل في خناقة لإثبات أحقيته بلقب نادي القرن









خصص مسئولو نادي الزمالك يوم التاسع من شهر يوليو، للاحتفال بلقب نادي القرن الإفريقي، حيث يرى أنه الأحق به من الأهلي.













وقال أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن هذه الإحتفالية، "الزمالك يمارس كل ضغوطاته الممكنة على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل الذهاب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاثبات أنه يستحق لقب نادي القرن الإفريقي".







