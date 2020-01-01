ميدو: الزمالك داخل في خناقة لإثبات أحقيته بلقب نادي القرن

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:36 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي


خصص مسئولو نادي الزمالك يوم التاسع من شهر يوليو، للاحتفال بلقب نادي القرن الإفريقي، حيث يرى أنه الأحق به من الأهلي.



وقال أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن هذه الإحتفالية، "الزمالك يمارس كل ضغوطاته الممكنة على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل الذهاب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاثبات أنه يستحق لقب نادي القرن الإفريقي".


وتابع، "الزمالك داخل في قضية وخناقة ومن الممكن أن يكون جزء من القضية أن يضع في الملف أنهم اقاموا احتفالية والجماهير احتفلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الزمالك يستحق لقب القرن بدلا من الأهلي".

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