كشف ملابسات العثور على جثة في ترعة الجيزاوية بالحوامدية

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة رجل، طافية بترعة الجيزاوية، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، حيث توصلت تحريات رجال المباحث إلى تحديد هويته، وتبين أنه أربعيني العمر.

وبينت معاينة الجثة وتحريات رجال مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عن عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وأنه لقى مصرعه غرقًا، ووفاته إثر اسفكسيا الغرق.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، تمهيدًا لتسليمه إلى أهليته، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الجيزاوية، بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وبدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لرجل.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضي فيها بالإعدام، بالاختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لاستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان اختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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