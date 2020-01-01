وكيله: دي بروين لا يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي









نفي دى كوستر وكيل أعمال اللاعب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين رغبة رحيل اللاعب عن صفوف نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي هذا الصيف مؤكدا أنه سيستمر حتي نهاية عقده مع الفريق.









وقال دى كوستر فى تصريحات صحفية:"ما زال فى عقد دى بروين ثلاث سنوات مع فريق مانشستر سيتي، فهو يشعر براحة كبيرة فى النادى والمدينة، ويحظى بتقدير كبير، دائما هناك أندية مهتمة بالحصول على خدماته، ولكن النجم البلجيكي، لايفكر فى ترك الفريق خلال الوقت الحالى".









يذكر أن العديد من التقارير الأوربية ذكرت رغبة نادى ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي فى ضم النجم الدولي البلجيكي من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف بعد العقوبة التي وقعت على النادي بحرمان اللعب ببطولة دوري أبطال أوروبا.







