محمد شريف يزعزع استقرار كهربا والشيخ في الأهلي













أشار أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، إلى أن محمد شريف لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف إنبي رفض الاستمرار في الفريق البترولي.









وكان الأهلي قام بإبلاغ محمد شريف برغبة رينيه فايلر مدرب الفريق بعودته خلال الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته.









ميدو شدد خلال تصريحات تليفزيونية على أن عودة شريف ستحدث تكدس في في الثلث الهجومي، وسيترتب عليه خروج أحد هذين اللاعبين "محمود كهربا الذي انضم للأهلي في يناير الماضي، وأحمد الشيخ".







