يهذه الصورة.. ريهام سعيد تحيي ذكرى وفاة حسن حسني

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أستعادت الإعلامية ريهام سعيد، ذكري وفاة النجم حسن حسني، والراحلة رجاء الجداوي، حيث نشرت صورة جمعتهما وعلقت قائله: "لن تتكرروا في الجنة إن شاء الله".

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي، توفيت جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية، ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة .

توفي الفنان القدير حسن حسني، عن عمر يناهز 88 عاماً، أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة ونقل الى مستشفى ولم يمكث بها سوى يوم وتوفي في تمام الساعة الثانية صباحًا وتم تشييع جثمانه بمقابر أسرته في طريق الفيوم، وكانت آخر أعماله مشاركته في مسلسل سلطانة المعز في موسم رمضان 2020.

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