أصالة عن مايا دياب: "أنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها"

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:37 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت المطربة أصالة، صورة جديدة لها عقر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، وظهرت أصالة بالصورة برفقة مايا دياب، ووجهت لها رسالة ملئية بالحب.

وعلقت: "مايا هيّي وحده منّ ناس مافي منّهم كتير.. كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير، قلّبها فلّه وروحها فرح، وشهمه وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".


يشار أن أصالة طرحت مؤخرا أغنية "الحب والسلام"، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي ودودوك، وساكس حموصو.

وتقول كلمات الأغنية:

"انا الحب انا الغنا والصداقه والبراءه والابتسام.. انا الصبر انا البُنا اللي عايشه طول حياتي باحترام.. انا بداية شوق صريعك وقمراية ليل ربيعك وشجراية عيد ميلاد راس السنة، انا هدوءك في اندفاعك وعشواية في. مستطاعك وغنواية تعلم الناس الغنا.. انا بداية كل فرحة وكل معني للجمال.. انا نهاية كل غُربة وكل ليل وألم وخوف".

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