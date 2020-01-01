انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بالدقهلية (صور)

انهار جزء من "بلكونة" عقار بمنطقة شارع نسيم من شارع الجلاء، في المنصورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.





وورد بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بشأن انهيار سور بلكونة بمنطقة شارع الجلاء، ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمحاسب سعد بغدادي، رئيس حي غرب المنصورة، بالتعامل مع البلاغ.



