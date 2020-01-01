انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بالدقهلية (صور)

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:36 ص
البلكونة المنهارة
البلكونة المنهارة
محمد كشك
انهار جزء من "بلكونة" عقار بمنطقة شارع نسيم من شارع الجلاء، في المنصورة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وورد بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بشأن انهيار سور بلكونة بمنطقة شارع الجلاء، ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمحاسب سعد بغدادي، رئيس حي غرب المنصورة، بالتعامل مع البلاغ.

وعلى الفور توجه لمكان الواقعة الأستاذ محمد محمود عبداللطيف، نائب رئيس الحي، والسادة مسئولي الإدارة الهندسية والأزمات والكوارث بحي غرب برفقة كول أمني من قسم أول المنصورة، إلى محيط العقار محل الواقعة، حيث تبين بالمعاينة وجود انهيار سور بلكونة عقار بمنطقة شارع نسيم من شارع الجلاء، دون أي خسائر بالأرواح، ولم ينجم عن الحادث سوى إحداث تلفيات بسيارة ملاكي كانت متواجدة بمكان الواقعة.

وعلى الفور قامت رئاسة حي غرب المنصورة برفع الآثار الناجمة عن انهيار السور، وفتح الشارع للمارة، وعمل كردونا أمنيا بمحيط العقار، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة.
انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بالدقهلية (صور)
انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بالدقهلية (صور)
انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بالدقهلية (صور)
انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بالدقهلية (صور)
انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بالدقهلية (صور)
انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بالدقهلية (صور)
انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بالدقهلية (صور)
انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بالدقهلية (صور)

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