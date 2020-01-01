هكذا هنأت هنادي مهنا ريم سامي بعيد ميلادها

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:26 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
هنأت النجمة الشابة هنادي مهنا، الفنانة ريم سامي بعيد ميلادها الذي يحل اليوم، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".


ووجهت لها رسالة ملئية بالحب قائله: "عيد ميلاد سعيد لأطيب وأجمل أخت، أنتي تعرفني اكتر من اي شخص وتعرف دائما نا تفعل بالضبط، لتجعلني سعيدا، شكرا لكي علي كل شئ، الكثير من السنوات والذكريات، بحبك".


وفي سياق منفصل خاضت هنادي مهنا، السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "الفتوة" لياسر جلال، ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، وحققت خلالهما نجاحا كبيرا في تقديم شخصيتين مختلفتين ضمن أحداث المسلسلين.

مسلسل "الفتوة"، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، أحمد خليل، رياض الخولى، أنعام سالوسة، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.

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