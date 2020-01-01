ذبابة تستفز سعد رمضان وتخرجه عن شعوره أمام متابعيه

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شارك الفنان اللبناني ​سعد رمضان،​ كواليس تصوير مقطع فيديو له من داخل منزله أثناء العزف على البيانو، وغناءه لجمهوره، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



ولكن ماحدث أن هناك ذبابة قد دخلت إلى منزله وبدأت في استفزازه ومضايقته، ومنعته عن تصوير الفيديو أو الغناء.



وعلق سعد على الفيديو قائلًا: "بعد محاولة فوق الـ ١٠٠ مرّة ، قدرت صوّر الفيديو، الله لا يوفقكِ شو عملتي فيّي".



ويشار الى أن سعد رمضان، تحدث عن الهجرة في آخر أغنية عزفها على البيانو وصورها فيديو مشيداً بصاحب الأغنية الفنان جاد نخلة.