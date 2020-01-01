محمد العمروسي يحتفل بميلاد زوجته: "كل سنة وانتي أجمل حاجة"

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يحتفل الفنان محمد العمروسي بعيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب محمد العمروسي قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة يا أجمل وأحلى حاجة فى حياتي، ربنا يخليكي ليا ولولادنا ويبارك فى عمرك وتحققي كل اللى بتحلمي بيه يا حبيبتي".



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "كل سنه وهي طيبه وجميله وبخير ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم جميعآ من كل شر يارب".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد العمروسي مشاركته في مسلسل "النهاية" بتجسيد شخصية يسر.



وتدور أحداث المسلسل حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.