مواطنة تلقي القمامة على ترعة المريوطية بعد تجديدها.. والمحافظة ترد (فيديو)

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:18 ص
لحظة إلقاء القمامة
لحظة إلقاء القمامة
إسماعيل منطاوي
رصدت محافظة الجيزة، ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إلقاء مواطنة للقمامة على ممشى ترعة المريوطية بعد تطويره ورفع كفاءته.


وأكدت المحافظة في بيان لها، بأنه سيتم اتخاذ الإجراء الرادع حيال المواطنة.

كما وضحت المحافظة، أن الطريق سوف يتم مراقبته بالكاميرات، لضبط أي مخالفات او تعديات عليه في اطار منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق.

"الجيزة" تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية
و في سياق أخر، تواصل محافظة الجيزة، حملاتها لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، منذ عودة الحياة إلى طبيعتها، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، استمرار المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم. 

وقال: إن مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تواصل المرور الدوري على الأسواق والمقاهي والمطاعم، وإزالة الإشغالات ومتابعه التزام المنشآت بقرارات التخفيف ومواعيد الغلق المقررة.

وأسفرت الحملات عن إزالة عشرات من حالات التعديات علي حرم الطريق بشارع المنيرة الرئيسي بحي شمال، حيث تمت إزالة الأوتاد الحديدية والفتارين والأكشاك المخالفة، التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشارع.

كما تم غلق وتشميع ٥ محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق في قطاع المنيب بحي جنوب، بالإضافة إلى رصد عدد ٢ كافيه بدون ترخيص في محيط ميدان المساحة بحي الدقي، وتم الغلق ورفع الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتم ضبط ٢٠ محل ومقهي غير ملتزمين بمواعيد الغلق المقررة، ومتعدين على حرم الطريق العام وتقدم الشيشة للمواطنين بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط وأبو النمرس، وتم الغلق الفوري واتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.

كما تم رفع إشغالات المحال بشوارع العريش وترسا والمريوطية والعروبة والمنحل والمطبعة فيصل بأحياء الطالبية والهرم وغلق وتشميع ٧ منشآت شملت معرض سيارات بالمريوطية ومقهي وورش بمنطقه التعاون ومقاهي محال بحي الوراق لعدم الالتزام بقرارات الغلق والطاقة الاستيعابية لاستقبال المواطنين.

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