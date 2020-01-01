"برفقة عائلتها".. غادة عبد الرازق تنشر صور لها بالساحل الشمالي

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نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت غادة عبد الرازق في هذه الصور برفقة عائلتها تقضي أجازتها الصيفية بالساحل الشمالي، وكتبت قائله: "مرسي، صلاح، لميس، روتانا، يسرية علي، المفاجآة الحلوة أوي دي بحبكم".



يذكر أن مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.



وكشفت غادة، في بيان صحفي أنها تستعد لتحضيرات مسلسلها الجديد ورحبت قائله: 'سعيدة بالتجربة الجديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسه في رمضان المقبل.. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "سلطانه المعز".