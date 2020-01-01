ريكو ووليد علي يحضران مفاجآة للجمهور.. فما هي؟

Advertisements

يستعد المطربان وليد علي، وريكو، لتحضير مفاجآة لجمهورهم بالعمل على تحضير دويتو غنائي جديد يجمعهما، وسوف يتم طرحه خلال أيام قليلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وبحسب أنباء صحفية، تحدث الملحن محمد مصطفى، عن اختلاف هذا العمل الغنائي في كل شئ، وأنه سوف ينال إعجاب الجمهور.



وتابع متمنياً أن يظهر بالصورة التي يتمناها ويحقق نجاحاً وحب كبير لدى الجمهور".



يذكر أن آخر أعمال ريكو مشاركته في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ولاد إمبابة"، بطولة كل من سمير غانم، فريدة سيف النصر، سعد الصغير، أحمد شيبة، مراد فكري، محمود فارس، إسماعيل فرغلى.