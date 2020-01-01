رانيا محمود ياسين تستعيد حسابها بـ"إنستجرام" بعد سرقته

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استعادت النجمة رانيا محمود ياسين، حسابها بـ"إنستجرام"، بعد فترة من سرقته، حيث نشرت صورة لها منذ قليل عبر حسابها بإنستجرام، وغلقت قائله: "الإنستجرام رجع يا رجاله بشكر احمد شريف علي مجهود العظيم الي عمله".





وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وعلق أحد المتابعين "مبروك يا رانيا ، ربنا يوفقك دايما".





وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، حمدي الميرغني، طارق الإيباري، هدى المفتي، سليمان عيد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.