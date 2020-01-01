رانيا محمود ياسين تستعيد حسابها بـ"إنستجرام" بعد سرقته

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
استعادت النجمة رانيا محمود ياسين، حسابها بـ"إنستجرام"، بعد فترة من سرقته، حيث نشرت صورة لها منذ قليل عبر حسابها بإنستجرام، وغلقت قائله: "الإنستجرام رجع يا رجاله بشكر احمد شريف علي مجهود العظيم الي عمله".


وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وعلق أحد المتابعين "مبروك يا رانيا ، ربنا يوفقك دايما".


وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، حمدي الميرغني، طارق الإيباري، هدى المفتي، سليمان عيد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

أخبار تهمك

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"الصحة" تقدم حلا لمواجهة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يرفض نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و 17 دقيقة

محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

نجم آرسنال يقترب بشدة من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ ساعتين

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 10 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:18 ص

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

08:31 م

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»