بعد الفوز على برايتون.. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي









تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





سجل أهداف ليفربول كل من محمد صلاح (هدفين)، وهيندرسون، بينما سجل هدف برايتون اللاعب لياندرو تروسار.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول عند النقطة 92، يحتل بها صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 36، يحتل بها المركز الخامس عشر.





موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي





ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق بيرنلي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



