علي الطيب ينعي وفاة والدة النجم محمد علاء

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعي النجم علي الطيب، وفاة والدة النجم محمد علاء، حيث نشر الطيب صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".

وعلق: "اللهم أرحمها واغفرلها واعتقها من النار و آنس وحشتها ووحدتها وغربتها وآمن روعتها وفزعتها وشيبتها وقها عذاب القبر وعذاب الناراللهم نور مرقدها وعطر مشهدها وطيب مضجعها اللهم نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم افسح لها في قبرها واجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم إنقلها من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين والصالحين والشهداء اللهم إجعل لها من فوقها ومن تحتها و من أمامها و من خلفها وعن يمينها وعن يسارها نورا من نورك يا نور السماوات والأرض اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأسكنها فسيح جناتك في الدرجات العلي .. وارحم اللهم برحمتك الواسعه جميع موتي المسلمين أجمعين ياالله يارب العالميين..

وتابع: "والدة أخويه و صديقى محمد علاء في ذمة الله.. ربنا يصبركم ، نسألكم قراءة الفاتحة على روحها الطيب، والدعاء لها بالمغفره والرحمة".

توفيت أمس والدة الفنان محمد علاء، حيث قام بنشر بوست عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا:" توفت الى رحمة الله أمي، انا لله وانا اليه راجعون .. العزاء في المقابر أمام مرور حلوان أو الاتصال علي الهاتف".

في سياق منفصل، شارك محمد علاء في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " البرنس"، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.

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