كارتيرون يصدم إمام عاشور.. بهذا القرار

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على رحيل إمام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.


حيث أشارت تقارير صحفية، أن إدارة الزمالك تحدثت مع باتريس كارتيرون عن مصير إمام عاشور، وهو ما جاء بالموافقة على رحيله.

وتابعت التقارير، أن كارتيرون أكد أن اللاعب مقيد إفريقيًا وحصل على فرصة لإثبات نفسه، لكنه لم يقدم المستوى المعهود.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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