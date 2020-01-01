"الهروب'' لـ يارا تحصد 40 ألف مشاهدة خلال أيام

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حصدت أغنية "الهروب''، التي طرحتها الفنانة اللبنانية يارا 40 ألف مشاهدة منذ طرحها يوم الاثنين الموافق 6 يوليو، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وتوالت العديد من التعليقات على الأغنية، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "جميلة جدا".



وتضمنت كلمات أغنية "الهروب" الآتي: "لا تهدد لا تجادل وأنت اغلاطك كبيرة، لاتصدق إني بغفر كل بعادك والغياب، لا تدور أي حجة، انتهى الحب مصيره".



يذكر أن أغنية "الهروب" غناء يارا، وكلمات ماجد، ألحان صمت، توزيع شريف قاسم.