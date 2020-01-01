مانشستر يوناتيد يقترب من ضم أحد المواهب الأوربية









أشارت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قريب من التعاقد مع أحد المواهب الشابة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وإرتبط إسم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بالعديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية، على رأسهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد.









وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن مانشستر يونايتد يريد استغلال تراجع ريال مدريد عن الصفقة، من أجل التعاقد مع هالاند خلال الفترة المقبلة.





وتابع الموقع، أن هالاند يريد الاستمرار مع دورتموند خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تألقه بشكل لافت خلال هذا الموسم.



