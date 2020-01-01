كارتيرون يرفض نجم الأهلي السابق









رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، ضم مهاجم نادي الأهلي السابق، خلال الميركاتو الصيفي.









وبحسب مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء، فإن كارتيرون قرر صرف النظر نهائياً عن ضم المهاجم الغاني جون أنطوي، مهاجم نادي بيراميدز ولاعب الأهلي السابق.













وأكد المصدر، أن بعض الوسطاء عرضوا بيع أنطوي للزمالك، إلا أن كارتيرون قرر عدم المضي قدماً نحو ضمه.













ويبحث كارتيرون عن ضم مهاجم جديد للفريق في سوق الانتقالات، في ظل عدم قناعته بمستوى الثنائي عمر السعيد وكاسونجو كابونجو.









وخاض نجم المقاصة السابق موسماً صعباً رفقة بيراميدز، بعد أن خارج عن حسابات الكرواتي أنتي تشاتيتش.







