موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الليجا الإسبانية









يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.









يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل حسم الدوري الإسباني مبكرًا، دون النظر لمواجهات برشلونة.









موعد مباراة ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.







