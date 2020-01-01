تطورات جديدة حول مصير جريزمان مع برشلونة

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:21 ص
جريزمان
جريزمان
علاء خليف
اقترب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني، من الاستمرار مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده اللاعب مؤخرًا مع الإدارة الفنية للبرسا للحديث عن مستقبله مع الفريق.


ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أنطوان جريزمان عقد جلسة مع مديري برشلونة خلال بعد يومين من مباراة الفريق ضد فياريال، وذلك لمناقشة مستقبله مع الفريق الكتالوني.


وأشارت الصحيفة الفرنسية أن جلسة جريزمان مع مديري برشلونة حضرها ايضًا السكرتير الفني للنادي إيريك أبيدال والمدير الفني للفريق كيكي سيتين، وأعرب ممثلو النادي الكتالوني عن ثقتم في اللاعب الفرنسي ورغبتهم في استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.


وحضر الجلسة شقيقة جريزمان والتي تعتبر وكيلة أعماله ايضًا، وبعد الجلسة ارتفعت أسهم استمرار اللاعب الفرنسي مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.


وكانت انباء عديدة انتشرت خلال الفترة الماضية بخصوص اقتراب جريزمان من الرحيل عن الفريق الكتالوني، بعد تلقيه عدة عروض في الفترة الأخيرة، ولكن بعد اجتماع اللاعب مع ممثلي برشلونة اقترب اللاعب من البقاء مع الفريق.

أخبار تهمك

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ ساعتين

"الصحة" تقدم حلا لمواجهة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارتيرون يرفض نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و 18 دقيقة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 6 ساعات

نجم آرسنال يقترب بشدة من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:18 ص

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

08:31 م

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»