محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:18 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي

دخل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تاريخ الريدز برقم قياسي جديد بعد أن نجح فى تسجيل هدفين وصناعة هدف أمام فريق برايتون بالمباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وأصبح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ضمن قائمة اكثر اللاعبين مساهمة في أهداف مع نادي ليفربول في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث قائمة القائمة كالتالي:


1- ستيفن جيرارد 212 هدف.
2- روبي فاولر 158 هدف.
3- مايكل اوين 148 هدف.
4- محمد صلاح 100 هدف.

يذكر أن صلاح قاد ليفربول لفوز خارج ارضه أمام نظيره نادي برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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