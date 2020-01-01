أستاذ مناعة يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ المناعة والوقاية بطب الزقازيق، إنه من المحتمل ضعف فيروس كورونا في هذه الفترة بعد خفض أعداد الإصابات.





وأكد "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن بروتوكول علاج فيروس كورونا المتاح حاليًا أفضل من السابق.





وتابع أستاذ المناعة والوقاية بطب الزقازيق : "وعي المواطنين بالفيروس وبأعراضه تقدم للغاية؛ حيث يتوجهون إلى المستشفيات في بداية المرض، ويعالجون أنفسهم في المنزل منذ ظهور الأعراض".





آخر مستجدات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.



