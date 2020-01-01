نجم ليفربول السابق يشيد بأسطورية محمد صلاح









أبدى لويس جارسيا نجم ليفربول الإنجليزي واتليتكو مدريد الإسباني السابق، إعجابه الشديد بالدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول.









وقال جارسيا في تصريحات تليفزيونية، "هو الملك المصري لاعب رائع ومن طراز فريد، والذي يعد من أفضل 3 لاعبين حول العالم، فهو يحاول أن يصل إلى الهدف رقم 22 هدفا، ويسعى لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي".









وعند سؤاله عن أي فريق يفضل أن يتواجد به صلاح خلال الفترة المقبلة، قال، "اتمنى استمراره مع ليفربول".









واختتم، "ريال مدريد وبرشلونه يريدون صلاح بالطبع ولكن في فريق ليفربول الجو ملائم له، والجماهير تحبه كثيرا واللاعبين".







