سيد عبدالحفيظ يجتمع بصالح جمعة رفقة وليد سليمان

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:09 ص
صالح ووليد سليمان
صالح ووليد سليمان
أمل الحلفاوي


فوجئ صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باجتماع في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.


إذ قام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، باستدعاء صالح جمعة، في ملعب مختار التتش مع نهاية مران أمس الأربعاء، للاجتماع به.


سيد عبد الحفيظ اصطحب معه في هذا الاجتماع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق وأحد المقربين من صالح جمعة.


وقرر عبدالحفيظ عقد هذه الجلسة بعد انتظام صالح جمعة في التدريبات الجماعية للفريق، بصورة طبيعية خلال الأيام الماضية عقب فترة طويلة من التجميد.


جدير بالذكر أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريقالأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان قد اتخذ قراراً بتجميد اللاعب ومنعه من التدريبات الجماعية قبل أن يوافق على عودته مجددا.

أخبار تهمك

نجم آرسنال يقترب بشدة من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كارتيرون يرفض نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و 17 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تقدم حلا لمواجهة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 10 ساعات

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ ساعتين

محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:18 ص

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

08:31 م

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

02:00 م

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»