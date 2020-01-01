سيد عبدالحفيظ يجتمع بصالح جمعة رفقة وليد سليمان









فوجئ صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باجتماع في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.









إذ قام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، باستدعاء صالح جمعة، في ملعب مختار التتش مع نهاية مران أمس الأربعاء، للاجتماع به.









سيد عبد الحفيظ اصطحب معه في هذا الاجتماع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق وأحد المقربين من صالح جمعة.









وقرر عبدالحفيظ عقد هذه الجلسة بعد انتظام صالح جمعة في التدريبات الجماعية للفريق، بصورة طبيعية خلال الأيام الماضية عقب فترة طويلة من التجميد.







