تعليق ناري من وائل عبد العزيز على قضية سب وقذف الفنانين

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نشر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعليق له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب وائل عبد العزيز، معلقا عن استمراره فى قضيته ضد الفنانين الذين خاصمهم فى قضية سب وقذف قائلاً: "ملحوظة بس لان الصحافة بتاخد الكلام وتنقله علي مزاجها.. أنا لم ولن اعتذر لشخص غلط فيا ولم يبدأ بالاعتذار".



وتابع: "واعتذاري لم يكن الا لأصدقاء مقربين وزملاء اتصلوا بيا في وقت مكانش تمام ورديت بشكل عصبي عليهم".



وأضاف: "أما خطواتي القانونية أنا ماشي فيها مع الاستاذ محامي العائلة محمد حموده المحامي والأستاذ رئيس النقابة أشرف ذكي مع من تداولوا اسمي عبر صفاحتهم من الزملاء ولم أرى منهم حتي الان أي اعتذار علي ما بدر".



واختتم قائلاً: "أرجو من الأخوه الزملاء الصحفيين التحري عن أي خبر قبل نشره وشكرا".