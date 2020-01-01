"طريق أخره نور".. الصحة توجه مناشدة للمصريين بشأن "كوفيد 19"

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
شدد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والصحة العاجلة، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بنسبة أكبر في الفترة الحالية خاصة لتقليل نسبة الإصابة، حيث أن معدل الإصابات متذبذب، معلقا، "لو المواطنين التزموا بالإجراءات الاحترازية فإحنا ماشيين في طريق أخره نور".

وأشار "وديع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أنه عندما ظهرت جائحة كورونا في مصر كانت الدولة في وضع "مش بطال" من الاستعداد، منوها بأن 80% من مصابي كورونا يتم علاجهم في المنزل.

وأضاف أن 20% من المصابين يتم علاجهم في المستشفى، و80% منهم يكون تكون حالتهم متوسطة، و8% منهم يتم وضعهم في العناية المركزة، كاشفا أن هناك 135 مريضا بكورونا على أجهزة التنفس الصناعي على مستوى الـ 24 مستشفى عزل.
ولفت إلى أن نسبة اشغال أسرة الرعاية المركزة تتعدى 85%، موضحا أن متوسط وجود المريض في الرعاية المركزة 4 أيام.

آخر مستجدات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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