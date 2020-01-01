"طريق أخره نور".. الصحة توجه مناشدة للمصريين بشأن "كوفيد 19"

شدد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والصحة العاجلة، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بنسبة أكبر في الفترة الحالية خاصة لتقليل نسبة الإصابة، حيث أن معدل الإصابات متذبذب، معلقا، "لو المواطنين التزموا بالإجراءات الاحترازية فإحنا ماشيين في طريق أخره نور".





وأشار "وديع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أنه عندما ظهرت جائحة كورونا في مصر كانت الدولة في وضع "مش بطال" من الاستعداد، منوها بأن 80% من مصابي كورونا يتم علاجهم في المنزل.





وأضاف أن 20% من المصابين يتم علاجهم في المستشفى، و80% منهم يكون تكون حالتهم متوسطة، و8% منهم يتم وضعهم في العناية المركزة، كاشفا أن هناك 135 مريضا بكورونا على أجهزة التنفس الصناعي على مستوى الـ 24 مستشفى عزل.