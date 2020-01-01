محمد رمضان يخطف الأنظار بصورة جديدة.. والجمهور يعلق: "يشبه الزعيم"

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
شوق النجم محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة له من كواليس كليبه الجديد "تيك توك"، والذي يجمع بينه وبين المطرب الأمريكي سوبر ساكو.

وخطف رمضان، الأنظار بعدما ظهر في الصورة بجاكيت أسود أنيق ملئ بالدبابيس، ونالت الصورة استحسان الجمهور وتفاعل معها عدد كبير من متابعيه.

وكعادة الجمهور دائمُا ما يدقق في إطلالات النجوم، فقد اهتم البعض بالجاكيت الذي ظهر به رمضان وقالوا: إنه يشبه ملابس الزعيم عادل إمام في مسرحية الزعيم، فيما علق البعض الآخر "هتعمل الجزء الثاني من مسرحية الزعيم ولا ايه".

جدير بالذكر أن رمضان قد أعلن منذ فترة قصيرة أنه سيخوض الماراثون الرمضاني بمسلسل جديد وسيجسد من خلاله قصة حياة الامبراطور الراحل أحمد زكي.

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