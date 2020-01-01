"الصحة" تقدم حلا لمواجهة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والصحة العاجلة، تعليقا على ما أفادت به بعض التقارير العالمية مؤخرا بشأن إمكانية نقل فيروس كورونا عبر الهواء، أنه يشترط لانتقاله أن تكون المسافة بين الشخصين أقل من متر.

وقال "وديع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إن هناك بحث أجراه 239 عالمًا على مستوى 32 دولة ونشرته إحدى المجلات الطبية، حيث أفاد البحث أن هناك جزئيات لفيروس معلقة في الهواء لمدة معينة ولكن بشرط وجود مريض، وتكون المسافة بين الأشخاص أقل من متر.

وأوضح مستشار وزير الصحة للطوارئ والصحة العاجلة، أن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد صحة المعلومات، وأعلنت أنها ستقوم بدراسة الأمر، مشددا على أهمية التباعد الاجتماعي بحيث يكون أكبر من متر، مع ارتداء الكمامات لهذا احتمالية أن يكون الهواء ناقل للفيروس.

آخر مستجدات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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