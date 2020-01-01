سانغول أودان تثير الجدل بتصريحاتها عن الزواج

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فاجأت الممثلة التركية سونغول أودان، جمهورها بتصريحات صادمة عن رفضها لـمنظومة للزواج وأنها حياة فاشلة.



وقالت في تصريحات صحفية، إنها لم تكن مقتنعة بمنظومة الزواج، وتؤكد بأنها فاشلة، ولم تقف عند هذا الحد بل دعت المحبين والعشاق لعدم الارتباط؛ لأنها ستدمر حبهم.



وأضافت: إلى أن إيجاد شخصٍ يشبهك في كل شيء لتعيش معه طول العمر ومن دون حدوث مشاكل جوهرية بينكما، لهو أمرٌ صعبٌ جدا ولذلك فإنَّ نسب الطلاق كثيرة.



أما أودان فقد وجهت رسالة قالت فيها: "لا أنصحكم بالزواج، لأنكم غالبا ستفشلون ولن تنجحوا".