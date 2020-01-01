أمير مرتضي يشيد بدور الجهاز الطبي بالزمالك.. ويعلن جاهزية عواد

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:56 ص
عواد
عواد
رامي بشاي


صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأن كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وقال المشرف العام على الفريق بأن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق يقوم بدور كبير مع جميع اللاعبين، ويتواصل بشكل مستمر مع بامبو ومع جميع اللاعبين.


واضاف: الجهاز الطبي يعمل بنظام على أعلى مستوى ولا يوجد اي اختلاط بين اللاعبين وبعضهم حتى يتم الكشف عن نتائج جميع المسحات.


وواصل: محمد عواد سيتواجد بشكل طبيعي مع الفريق في معسكر مدينة برج العرب، بعد سلبية المسحات الأخيرة التي خضع لها، وشفاءه بشكل تام من فيروس كورونا المستجد.

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