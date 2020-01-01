ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة و إسبانيول

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:51 ص
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
غدير أحمد


اقتنص فريق برشلونة فوزاً هاماً علي نظيره إسبانيول بهدف نظيف، من عمر مسابقة الدوري الإسباني الجولة ال35، وذالك في المباراة الذي جمعة بينهم على ملعب كامب نو.


بدأ الفريق الكاتالوني المباراة بالضغط على غنيمه إسبانيول، ولكن لم يستطع التسديد في الشوط الأول، رغم تعدد المحاولات. 


ولكن مع مطلع الشوط التاني اصدر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب أنسو فاتي في الدقيقة 50، و لم يمر كثير من عمر الشوط و استطاع اللاعب سواريز في الدقيقة 56 إحراز الهدف الأول و الوحيد في هذا المباراة.


فأصبح ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة و إسبانيول كالتالى:-


1- ريال مدريد 77 نقطة

2- برشلونة 76 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 62 نقطة

4- إشبيلية 57 نقطة

5- فياريال 54 نقطة

6- خيتافي 53 نقطة

7- ريال سوسيداد 50 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 48 نقطة

9- فالنسيا 47 نقطة

10- غرناطة 47 نقطة

11- أوساسونا 45 نقطة

12- ليفانتي 42 نقطة

13- بلد الوليد 39 نقطة

14- ريال بيتيس 38 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

16- سيلتا فيجو 35 نقطة

17- إيبار 35 نقطة

18- ريال مايوركا 29 نقطة

19- ديبورتيفو ليجانيس 28 نقطة

20- إسبانيول 24 نقطة

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