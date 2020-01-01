عودة التقلبات.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 9 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الخميس ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- فرص أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري.
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس، في القاهرة كالتالي: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

هذا، وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة تكون مرتفعة خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس، فضلا عن الشعور بالاختناق الشديد في الأماكن المغلقة، وغير جيدة التهوية.

ونوه مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك انخفاض أخر في درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة 33 درجة على القاهرة، وستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من السبت المقبل.
عودة التقلبات.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس
عودة التقلبات.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

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