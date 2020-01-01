الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفاة بين الشباب بـ "كوفيد 19"

أرجع الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والصحة العاجلة، ارتفاع نسبة الوفيات نسبيا بين الشباب بفيروس كورونا عن السابق، إلى أنه كلما تراجعت الفئة العمرية تقل درجة الالتزام بالإجراءات الوقائية.





وأشار "وديع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن كبار السن أكثر التزاما بالإجراءات الوقائية من الشباب، مشددا على ضرورة التزام الشباب بالإجراءات الاحترازية حتى نصل إلى دواء، أو لقاح.





آخر مستجدات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.



