"الصحة" تكشف عن عدد الحالات الخطرة بين مصابي كورونا

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والصحة العاجلة، إن مصر كان لديها مشكلة في أعداد أسرة العناية المركزة منذ نحو 10 سنوات، ولكن في أخر 5 سنوات بدأ الاهتمام بالمنظومة، واصلاحها، حيث أصبح لدينا أعداد مناسبة من الأسرة لمواجهة أي حالات.





وأشار "وديع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أنه عندما ظهرت جائحة كورونا في مصر كانت الدولة في وضع "مش بطال" من الاستعداد، منوها بأن 80% من مصابي كورونا يتم علاجهم في المنزل.





وأضاف أن 20% من المصابين يتم علاجهم في المستشفى، و80% منهم يكون تكون حالتهم متوسطة، و8% منهم يتم وضعهم في العناية المركزة، كاشفا أن هناك 135 مريض بكورونا على أجهزة التنفس الصناعي على مستوى الـ 24 مستشفى عزل.

ولفت إلى أن نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة تتعدى 85%، موضحا أن متوسط وجود المريض في الرعاية المركزة 4 أيام.

تابع، "لو المواطنين التزموا بالإجراءات الاحترازية فإحنا ماشيين في طريق أخره نوره".

آخر مستجدات فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.