نجم آياكس يبتعد عن ريال مدريد بسبب زيدان





كشفت تقارير صحفية هولندية أن ريال مدريد انسحب من سباق التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









وأشارت صحيفة تيليجراف الهولندية إلى أن ريال مدريد كان قد عقد اتفاقًا بينه من ناحية وبين فان دي بيك ومسئولي أياكس من ناحية أخرى على ضم النجم الهولندي الشاب في الصيف الحالي.









وأكدت الصحيفة الهولندية أن ريال مدريد أبلغ فان دي بيك بأنه لن يتمكن من تنفيذ الاتفاق الذي عُقد بين الطرفين بسبب قرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي الذي جمد الصفقة.









وأفادت الصحيفة الهولندية بأن ريال مدريد أخبر فان دي بيك بأن يبحث عن نادي آخر وذلك بسبب حاجته في التعاقد مع لاعبي وسط آخرين على رأسهم بول بوجبا.







