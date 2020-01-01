نجم آياكس يبتعد عن ريال مدريد بسبب زيدان

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:36 ص
زيدان
زيدان
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية هولندية أن ريال مدريد انسحب من سباق التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأشارت صحيفة تيليجراف الهولندية إلى أن ريال مدريد كان قد عقد اتفاقًا بينه من ناحية وبين فان دي بيك ومسئولي أياكس من ناحية أخرى على ضم النجم الهولندي الشاب في الصيف الحالي.


وأكدت الصحيفة الهولندية أن ريال مدريد أبلغ فان دي بيك بأنه لن يتمكن من تنفيذ الاتفاق الذي عُقد بين الطرفين بسبب قرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي الذي جمد الصفقة.


وأفادت الصحيفة الهولندية بأن ريال مدريد أخبر فان دي بيك بأن يبحث عن نادي آخر وذلك بسبب حاجته في التعاقد مع لاعبي وسط آخرين على رأسهم بول بوجبا.


وأوضحت الصحيفة الهولندية أن مانشستر يونايتد يعتبر من أهم الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي بيك في الميركاتو الصيفي الحالي.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع مصطفى قمر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

منذ نصف ساعة

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين

يورجن كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد التسجيل امام برايتون

منذ 43 دقيقة

الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا.. وتوجه 6 نصائح مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا ناريًا داخل الأهلي بشأن رحيل "القاطرة البشرية"

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق صارم من أبنة شقيق الفنانة شادية على وفاة رجاء الجداوي

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الرسالة الأخيرة للفريق العصار (كلمات مبكية)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يخطف صفقة كبرى من داخل الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على خناقة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الاحتياطات الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يجدد تعاقده مع الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:18 ص

عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

إثيوبيا تصدر تصريح بعد إعلانها ملء سد النهضة خلال هذا الشهر

08:31 م

الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

12:15 ص

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن أحمد فتحي

09:30 م

صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

12:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»