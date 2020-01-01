أحمد موسى: أردوغان يتعامل مع تركيا مثل "الدكان" (فيديو)

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:12 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان يتعامل مع تركيا كـ"دكان" وليس دولة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أردوغان شن حملة اعتقالات للعديد من المواطنين بسبب انتقاد عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار "موسى"، إلى أن قناة مكملين الإرهابية تتعرض لانهيار اقتصادي، حيث سيتم خصم 20% من العاملين بها مع تقليل ساعات البث إلى 7 ساعات، مع تسريح عدد المرتزقة العاملين بها ومن بينهم أحمد سمير.

وتابع الإعلامي: "العاملون في القنوات الإرهابية تابعون لأردوغان، وسبق أن أطلقت على هذه القنوات مسمى قناة مقملين وقناة الشرخ"، مردفا: "حان الوقت لتطهير مؤسسات الدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية كونهم ينتظرون لحظة للانقضاض على الوطن".

وأضاف: "يجب على كل مسؤول تطهير مؤسسته من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية"، مشيرا إلى أن أردوغان يعتقل كل أتباع فتح الله جولن منذ الانقلاب المزعوم في 2016، فضلا عن فصل 133 ألف معارض من عملهم دون تحقيق أو حكم قضائي، وتوظيف 90% من أعضاء حزبه محلهم. 

وأشار موسى إلى أن أردوغان صادر ألف شركة خاصة قائلا: "الإخوان ولاؤهم لتركيا وأنا سايبهم ياخدوا رواتب مني، جميع مؤسسات الدولة في أقوى حالاتها".

الجيش الليبي يعلن مواصلة العمل ضد تركيا
وكان قد أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مواصلة بناء القوات المسلحة لحماية ليبيا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب.

وأضاف "حفتر"، خلال كلمته، الثلاثاء: "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض".

وأوضح أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي، وتسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.

وتابع: "استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية، لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة".

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحًا أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركى بقاعدة الوطية.

عشرات القتلى
وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية.

وأشار إلى أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتًا إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.

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