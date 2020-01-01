الزمالك يكشف موعد عودة الثنائي بن شرقي وأوناجم إلى مصر

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:32 ص
بن شرقي واوناجم
بن شرقي واوناجم
رامي بشاي


أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تواصله بشكل مستمر مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم.

وقال المشرف العام على الفريق بأن هناك تواصل مستمر مع الثنائي لتنسيق العودة إلى مصر في أقرب وقت، ولكن الأزمة في استمرار غلق الطيران في المغرب،لذلك نحن ننتظر فتح المجال الجوي لعودتهم.

واضاف: طلبنا من السيد وزير الشباب والرياضة مساعدة نادي الزمالك في عودة اوناجم وبن شرقي وهو يحاول يساعدنا بكافة الطرق، ولكن غلق المجال الجوي في المغرب سبب عدم عودتهم حتى الآن.

وتابع: بمجرد فتح المجال الجوي بين مصر وتونس قمنا بحجز تذاكر الطيران لفرجاني ساسي، وهو الآن يستعد للتواجد في معسكر الفريق خلال الفترة المقبلة.

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