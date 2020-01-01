الزمالك يكشف موعد عودة الثنائي بن شرقي وأوناجم إلى مصر









أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تواصله بشكل مستمر مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم.





وقال المشرف العام على الفريق بأن هناك تواصل مستمر مع الثنائي لتنسيق العودة إلى مصر في أقرب وقت، ولكن الأزمة في استمرار غلق الطيران في المغرب،لذلك نحن ننتظر فتح المجال الجوي لعودتهم.





واضاف: طلبنا من السيد وزير الشباب والرياضة مساعدة نادي الزمالك في عودة اوناجم وبن شرقي وهو يحاول يساعدنا بكافة الطرق، ولكن غلق المجال الجوي في المغرب سبب عدم عودتهم حتى الآن.



