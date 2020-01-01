لويس جارسيا: كلوب جعل ليفربول فريق مختلف.. وهو أفضل من بينيتيز

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:19 ص
كلوب
كلوب
أمل الحلفاوي


عبر الإسباني لويس جارسيا نجم ليفربول واتليتكو مدريد السابق، عن فرحته الشديدة بتتويج الفريق الإنجليزي بالبريميرليج للموسم الحالي 2019-2020 بعد مرور 30 عاما على آخر تتويج لهم.


وقال جارسيا في تصريحات تليفزيونية، "لحظة انتظرناها طويلا، هذا الفريق عاد إلى الدوري بشكل قوي، لقد عملوا بقوة خلال آخر 3 سنوات وهذه هي النتيجة".


وتابع، "على مدار الثلاث سنوات الماضية أعطى كلوب شخصية للنادي واستطاع أن يغير الفريق باكملة بشكل كبير جدا واتى بلاعبين يريدون تحقيق البطولات ويحققون فلسفته، وتركوا انطباعا جيدا".


وواصل، "بعد العام الثالث بدأ كلوب يجني الثمار، هو يؤمن بفريقه ويعلم أنه سوف يتوج بالبطولات، ويلعب بشكل جديد ومطور وحتى إذا لم يتواجد صلاح أو ماني فهو يستطيع أن يدير المباريات تحت أي ظرف، حتى أن الجماهير تحبه كثيرا".


وأردف، "كلوب يعطي الحرية للاعبين على عكس رافائيل بينيتيز كل منهم له شخصيته، كلوب يتعامل مع اللاعبين بشكل أفضل، فهو يتعامل معهم نفسيا".

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