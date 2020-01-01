تفاصيل راتب طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:18 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد جمال


اقترب النادى الأهلى من التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق .


وكان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى قد عقد جلسة مع مسؤولي المقاولون العرب لوضع الرتوش الأخيرة لضم اللاعب .


وكشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل جلسة طاهر محمد طاهر، مع مسئولي النادي الأهلي بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "والد اللاعب كان متواجد فى الجلسة مع مسئولي القلعة الحمراء، وبدأ المفاوضات بـ 5 مليون جنيه فى الموسم راتب لطاهر".
 

وأضاف: "بعد المفاوضات بين والد طاهر ومسئولي النادي الأهلي اتفق الطرفان على حصول اللاعب على مبلغ 4 مليون فى الموسم ثم 5 فى الموسم الثاني و 6 فى الموسم الثالث".

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