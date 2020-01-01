محمد صلاح بعد هدفى برايتون: سأبحث عن تسجيل هاتريك بالمباراة القادمة





علق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول على فوز فريقه أمام برايتون ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي شهدت تألق اللاعب وتسجيل هدفين وصناعة هدف.









وقال صلاح فى تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" أخذ كل مباراة على حدا، لم أنجح في تسجيل هاتريك بهذه المباراة، سأبحث عن تسجيل هاتريك آخر في المباراة القادمة".









وأضاف نجم ليفربول:" أظن أنني أقوم بعمل جيد من مركزي في الملعب اشكر روبيرتسون على الاسيست أخيرا فعلها وصنع لي هدف".







