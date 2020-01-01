الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي





أعلن نادى بيراميدز عن التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بعدما لم يتوصل القلعة الحمراء لإتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده .





وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن أحمد فتحي يرفض الاستمرار مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما تدخل وسطاء من أجل اقناعه بالبقاء داخل جدران القلعة الحمراء.





وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي يرفض الجلوس احتياطيا مع النادي الأهلي ويرغب فى المشاركة أساسيا وهذا ما تم وعده من جانب بيراميدز، بالإضافة أنه مقتنع بأن فايلر لا يرغب فى تواجده".

وأضاف: "أحمد فتحي يرفض الاستمرار ايضا مع الأهلي بسبب حصوله على مقدم عقد من بيراميدز وتوقيعه على العقد".



