محامي يطالب بقانون لمعاقبة المتبرجات وبسمة وهبة تنهي الحوار (فيديو)

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:30 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كـسـاب أحـمـد
نشبت مشادة كلامية، بين المحامي عصام عجاج، وأشجان البخاري المحامية المهتمة بالمرأة، بعد مطالبة "عجاج"، بتفعيل القانون ومعاقبة المتبرجات، قائلًا: "يجب تفعيل القانون الذي يعاقب الست اللي بتمشي كدا وتحرض على الفسق والفجور".

وقالت "البخاري"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"،: "يعني عشان لابسة بنطلون قصير يبقى تحرض على الفسق والفجور"، ليرد عجاج: "اتكلمى زى ما أنتى عاوزة، الموضوع نسبي، والنيابة هي من تحدد، انت تدافعين بالحق والباطل"، فيما انفعلت "أشجان" قائلة: " أنا ادافع عن المرأة المصرية ولا يمكن التحرش تحت أي مسمي"، مما استدعي الإعلامية بسمة وهبة لإنهاء الحوار بينهما.

وبرز "هاشتاج" بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعي - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية.

وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بي، وطاردني وهددني مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددني بإخبار والدي إنني أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددني إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أني مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".

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